Il Corriere Fiorentino ha intervistato il doppio ex di Verona e Fiorentina, Antonio Di Gennaro, in vista della partita di oggi pomeriggio al Bentegodi:

Il ko di Cagliari? È stata una partita nata e finita male. Va dimenticato subito quanto successo, la sosta può aver aiutato. E poi ritorna Ribery, che è una buona notizia. Fiorentina dipendente da Ribery? Per certi versi, sì. È uno che sposta gli equilibri. Ha trentasei anni e tanta voglia di mettersi in gioco, ha pure accettato il cambio di ruolo. I giovani lo seguano. Chiesa? In Nazionale si è esaltato, adesso deve farlo anche a Firenze. Deve essere sereno, non cupo perché a ventidue anni facendo quel mestiere non si può non essere felici. È un giocatore che ha dentro dodici o quindici gol, deve migliorare in questo aspetto. Il Verona? Per gioco e solidità è fra le migliori squadre del campionato. Manca un uomo gol davanti, ma con l’organizzazione di squadra riescono a sopperire. Tutti i riflettori sono puntati sul Cagliari ma l’altra sorpresa del campionato è il Verona. Se la Fiorentina vuole vincere deve ripetere la gara di San Siro contro il Milan che è stata perfetta: senza imporre il gioco ma costruirlo con umiltà.