Su La Nazione si ripercorre la notte del 7-1 tra Fiorentina e Roma, match che Eusebio Di Francesco non dimenticherà facilmente. Il 30 gennaio 2019 infatti i giallorossi furono spazzati via dalla Fiorentina più bella della stagione grazie alla tripletta di Chiesa, la doppietta di Simeone e i gol di Muriel e Benassi. Eusebio era un dead man walking, la sua panchina appesa a un filo e Pallotta lo avrebbe voluto esonerare già in quella serata. Soltanto la difesa da parte di Monchi gli prolungò l’agonia nella capitale, terminata il 7 marzo quando il tycoon di Boston decise personalmente di esonerarlo. Alla panchina viola invece Di Francesco è andato vicino un paio di volte: stimatissimo da Corvino, poteva essere l’allenatore della Fiorentina nel 2017, prima che arrivasse il richiamo della Roma.