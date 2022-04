Dertycia: arrivò come Squalo, se ne andò come Mastro Lindo

La triste meteora di Oscar Dertycia

"Arrivò che lo chiamavano lo ’Squalo’ (El Tiburon) e un anno e mezzo dopo, in Spagna, era diventato ’Mastro Lindo’ (Mr Proper). Scorre bene nella cronologia dei suoi due soprannomi la storia di Oscar Dertycia, ragazzone argentino buono (anche troppo) e bravo (forse meno del previsto) che di sicuro è rimasto nei cuori viola. Soprattutto più per la sua sensibilità, tanto per essere chiari, che per la sua (unica) stagione nella Fiorentina segnata prima da un grave infortunio al ginocchio e poi da quel... malessere che lo portò, a causa della perdita – totale – dei capelli a diventare appunto quel Mastro Lindo.