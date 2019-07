Demme il primo candidato per sostituire Veretout: c’è già stato un approccio con i viola

Il primo candidato per sostituire Jordan Veretout, in procinto di diventare un nuovo giocatore della Roma, è Diego Demme [SCHEDA]. Il centrocampista muscolare, classe 1991 e di chiare origini italiane, dopo tanti anni in Bundesliga con il Lipsia vuole misurarsi nella Serie A e, secondo quanto riporta il Corriere Fiorentino, nelle scorse settimane ha avuto un approccio con la Fiorentina.