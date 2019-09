Della Valle e la Fiorentina: 285mln in 17 anni. Ma la cessione ha fruttato una plusvalenza

Sull’inserto di Repubblica “Affari e Finanza” di oggi, c’è spazio per un approfondimento sui Della Valle e le loro aziende. Inevitabile un richiamo alla Fiorentina in un articolo a se stante. Nel quale si rifanno i conti dei 17 anni passati alla guida del club viola: 285,3 milioni investiti dei quali 221,3 versati come aumento di capitale e 64 in finanziamenti. In un altro passaggio si legge: “Nell’era Della Valle la Fiorentina ha investito 710 milioni per l’acquisto di giocatori e incassati 498 dalle cessioni. Non sono state le uniche spese, per i lavori allo stadio Franchi sono stati spesi 10 milioni, per il centro sportivo altri 7, nonostante non fossero immobili di proprietà. Nel bilancio 2018 della holding Diego Della Valle & C. la società viola era valorizzata 90 milioni, mentre i prestiti concessi nel tempo risultavano estinti. Se fosse confermata la cifra di 130 milioni per la cessione a Rocco Commisso, in teoria ci sarebbe spazio per una plusvalenza, che ristorerebbe solo in parte le perdite ripianate negli anni”.