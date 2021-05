Delio Rossi avvisa la Lazio: “Fiorentina più difficile del derby”

Il tecnico ha allenato sia Lazio che Fiorentina nella sua carriera. E parla così della sfida di sabato prossimo al Franchi

Delio Rossi, doppio ex di Fiorentina e Lazio, al quotidiano Leggo ha detto: "Sarà un crocevia importante della stagione, in ogni caso la Lazio deve provare a vincerle tutte perché è dietro le altre, fermo restando che può battere il Torino nel recupero. La gara di Firenze è la più difficile anche se c’è pure il derby, ma in questo caso non puoi fare calcoli perché la corsa non è su una sola squadra. In questa giornata un pari tra Juventus e Milan sarebbe un bel vantaggio in caso di vittoria al Franchi".