Del Piero: “I miei gol più belli? C’è sicuramente quello con la Fiorentina”

Nel corso dell’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, Alessandro Del Piero viene incalzato circa quali siano i momenti migliori da raccontare ad un ipotetico ragazzino che vuole conoscere meglio le sue gesta. L’ex capitano della Juve cita subito il gol al volo contro la Fiorentina nella stagione 1994-95, insieme alla finale del Mondiale per Club a Tokyo col River Plate. Poi una punizione contro la Lazio nell’anno dell’ultimo suo scudetto, la semifinale Germania-Italia nel 2006 e quella europea con l’Olanda nel 2000, quando fece il terzino: uno spot per far capire che bisogna sacrificarsi.