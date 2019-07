La Nazione si concentra sulle modalità di lavoro della squadra mercato della Fiorentina. La struttura operativa dovrà condividere gli obiettivi e l’unanimità nelle scelte: e questa rispetto al passato è una novità assoluta. E’ lo stile di lavoro di Commisso anche in altri settori, la scommessa è trasferire il modello di ‘inclusione’ nel mondo del calcio. Decidono in quattro. Il pool che stabilirà gli acquisti sarà quello formato da Pradè, Antognoni e Montella con la supervisione di Barone che avrà comunque l’ultima parola per il via libera economico. Ma la decisione di acquistare un giocatore dovrà avere alle spalle il via libera da parte di ognuno, in modo poi che anche i meriti vengano ripartiti e le eventuali responsabilità condivise.

La totalità dei sì obbligherà il gruppo di lavoro a confronti continui, ognuno dovrà motivare per iscritto le proprie valutazioni e fra un anno sarà fatta la prima verifica sui giocatori «scartati» verificando chi aveva votato per il no.