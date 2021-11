De Zerbi torna sulle voci Viola: “Io alla Fiorentina? Nulla di concreto”

Le parole del tecnico che risponde a chi lo dava vicino a Roma e Fiorentina

Roberto De Zerbi sembrava essere uno dei candidati per sostituire Beppe Iachini sulla panchina della Fiorentina dopo la scorsa stagione. È però lo stesso tecnico a spiegare, in un'intervista a Tuttosport, come di fatto con la squadra Viola non ci fosse nulla. Alla domanda sul fatto che lo volessero Roma e Fiorentina, infatti, il tecnico dello Shakhtar ha risposto con uno schietto "nulla di concreto".