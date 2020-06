De Zerbi: “Futuro? Sto bene al Sassuolo, non guardo a Firenze. E Berardi resta qui”

Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, ha concesso una lunga intervista a Il Corriere dello Sport. L’allenatore ha parlato della sfida di domani contro la Fiorentina, società che lo segue con interesse per il futuro. “Sto bene qui, non guardo a Firenze” ha tagliato corto l’allenatore che proprio in neroverde sostituì Beppe Iachini che definisce un allenatore diverso da lui. De Zerbi ammira la libertà di Bielsa e l’entusiasmo di Ranieri anche dopo tanti anni di carriera. Inoltre il tecnico ha affermato che Boga, Locatelli e Berardi (altro obiettivo viola) resteranno al Sassuolo nella prossima sessione di mercato. Infine il rinnovo di contratto: società e allenatore ne hanno iniziato a parlare a metà maggio.