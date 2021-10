De Zerbi: “Castro uno dei pochi in Italia ad avere lo strappo. Fa la differenza”

Il tecnico spiega: "Tu puoi anche essere organizzatissimo, ma quello che parte e prende 5 metri al difendente scombussola tutti i piani"

In una lunga intervista al Corriere dello Sport, il tecnico dello Shakhtar Donetsk, Roberto De Zerbi parla della direzione che sta prendendo il calcio. Per il tecnico, infatti, non è lo sport come tale a cambiare, ma il cambiamento riguarda i giocatori: