De Rossi la chiave per convincere Chiesa: per DDR più Fiorentina che Milan

C’è chi parte (Chiesa) e chi torna (De Rossi). Se il n° 25 viola dopo le fatiche in Under 21 è partito per il mare, in questi giorni l’ex capitano giallorosso tornerà dalle Maldive per decidere il suo futuro. E qualora dovesse decidere di rimanere in Italia la Fiorentina pare avere qualche carta in più da giocare rispetto al Milan. DDR sta dondolando di fronte alla possibilità di essere l’uomo di riferimento del nuovo corso viola, con Pradè e Montella che già conosce benissimo. Dall’altra parte c’è lo stimatissimo Giampaolo. Il suo arrivo sarebbe comunque un segnale per far capire che sta nascendo qualcosa di importante, scrive La Nazione. Un segnale indiretto anche per Federico Chiesa: Commisso continua a ripetere come la sua intenzione sia di tenerlo almeno un anno. L’impressione è che, come accaduto nel caso di Montella, un colloquio diretto tra le parti è destinato a chiarire le posizioni per ripartire, senza andare al muro contro muro.