De Rossi come Mancini: neanche il tempo di togliere gli scarpini

Ve lo ricordate il CT Mancini alla guida della Fiorentina? Aveva appena smesso di giocare, gli venne affidata la panchina viola a fine stagione e lui dimostrò di saperci fare vincendo l’ultimo trofeo nella bacheca viola. La stessa situazione la potrebbe vivere, a diciotto anni e mezzo di distanza, Daniele De Rossi, che allenatore per adesso lo è stato solo in campo e che ha un padre che allena la Primavera della Roma, e allo stesso tempo deve ancora qualificarsi per allenare in C. Nessun problema, potrà essere affiancato, la suggestione rimane salda. Di certo c’è che Iachini è al capolinea, e la geografia di nomi che sono stati rispolverati per sostituirlo è stata sconquassata dall’ex romanista. Diverrà realtà? Se lo chiede La Nazione.

