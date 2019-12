De Rossi-Boca Juniors ai titoli di coda, si riapre la pista Fiorentina?

Secondo quanto riportato da Repubblica, è vicina alla conclusione l’avventura di De Rossi al Boca Juniors. Il cambio avvenuto ai vertici della società e le dichiarazioni del nuovo presidente Jorge Arneal sono eloquenti: “Qualcuno ha portato De Rossi in questo club, non sappiamo se si sentirà a suo agio anche con noi. Comunque rivedremo il contratto”. Adesso i rapporti con l’entourage del romano potrebbero riallacciarsi, altrimenti per De Rossi è ipotizzabile un addio al calcio giocato.