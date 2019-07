40 – 50 milioni, la cifra che Pier Paolo Marino ha fissato per Rodrigo De Paul. Difficile che Pradè possa sedersi ad un tavolo, anche se il n° 10 bianconero piace anche a Montella. De Paul, come scrive La Nazione, rischia di rimanere in Friuli anche perché le big non hanno portato offerte. Con il passare dei giorni se ne tornerà a parlare e la questione può riaprirsi ad agosto, quando magari i mal di pancia del giocatore si faranno più forti. Lo stesso discorso vale anche per Sandro Tonali: Cellino lo valuta 25 milioni, cifra altissima per un giocatore potenzialmente importante che non ha ancora debuttato in Serie A.