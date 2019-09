De Paul, Politano e Raphinha: la strada è in salita

La Fiorentina cerca con prepotenza un esterno, e nelle ultime ore sta per affondare un altro colpo (DOPO PEDRO). Il sogno resta De Paul, anche se è stata la dirigenza viola a chiudere formalmente le porte a questa operazione almeno per questa finestra di mercato. Scivola invece la posizione di Politano, che non chiede la cessione (ma potrebbe cambiare idea qualora l’Inter andasse su Rebic). Anche Raphinha può non essere più un obiettivo, con la concorrenza del Bordeaux di Sousa. Lo riporta il Corriere dello Sport – Stadio.