De Paul, la Fiorentina tenta l’assalto. Non meno di 35 milioni, ingaggio abbordabile

«Assalto a De Paul», scrive La Repubblica. La Fiorentina alza sempre di più l’asticella per regalare un grandissimo esterno d’attacco a Montella. I viola si sono mossi da tempo, il corteggiamento parte da lontano. Il vero sogno di mercato resta lui e la Fiorentina farà il possibile per realizzarlo. L’Udinese è partita da una richiesta di 40 milioni di euro, ora il prezzo è leggermente sceso, ma per portarselo a casa la Fiorentina dovrà spendere non meno di 35 milioni. Niente sconti.

CONOSCIAMOLO MEGLIO

La Fiorentina c’è sopra e queste sono ore decisive per capire se ci sarà un’accelerata o meno per provare a chiudere l’operazione e magari arrivare alla fumata bianca entro il fine settimana. In contemporanea Pradè lavora su più tavoli, mentre pare sfumata la pista che portava a Suso del Milan. Ieri il suo procuratore Lucci ha incontrato la dirigenza rossonera e il rinnovo dello spagnolo è a un passo. Anche per questo motivo, insomma, De Paul ora è tornato prepotentemente forte nei pensieri della Fiorentina. Tra l’altro l’attaccante argentino ha un ingaggio decisamente abbordabile. Guadagna intorno ai 500 mila euro a stagione. In più il suo contratto scade a giugno 2021. Insomma la Fiorentina insiste.