De Paul, insidia Lazio: se parte Milinkovic-Savic è lui l’obiettivo di Lotito e Tare

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la Lazio sarebbe pronta a muoversi per Rodrigo De Paul (SCHEDA), obiettivo di mercato della Fiorentina fino a qualche mese fa. L’argentino – si legge sulla rosea – piace per esperienza e qualità in caso di addio di Sergej Milinkovic-Savic. Con l’eventuale cessione del centrocampista serbo, Lotito e Tare si ritroverebbero in tasca i soldi necessari per convincere l’Udinese. Con la famiglia Pozzo, inoltre, la Lazio potrebbe anche discutere di Suarez (di proprietà del Watford) che interessa molto per completare l’attacco biancoceleste.