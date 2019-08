De Paul, Fiorentina attendista. Troppi 35 milioni, si punta a far scendere il prezzo

Anche se Tudor frena (LEGGI QUI) la Fiorentina tiene sempre d’occhio Rodrigo De Paul (SCHEDA). Come scrive La Nazione, l’Udinese valuta l’argentino non meno di 35 milioni, anche se con il passare delle settimane il valore potrebbe scendere. Come detto da Pradè una trattativa vera e propria in questo momento passa direttamente da un colloquio diretto con la proprietà friulana. Troppo recenti i rapporti tra il direttore sportivo viola e la famiglia Pozzo per pensare a un possibile sgarbo da parte del dirigente viola.