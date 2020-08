De Paul, ecco perché adesso si può fare. E Ricci dell’Empoli è vicino

Ci aveva provato, e non poco, un anno fa la Fiorentina a prendere Rodrigo De Paul (SCHEDA), ma aveva ricevuto un secco “no”. Come mai stavolta le cose dovrebbero andare diversamente? Risponde La Nazione, che scrive che chiedere 45 milioni per un giocatore che ha vissuto un contesto “normale” come quello friulano, in una stagione senza troppi sussulti, è utopico. Inoltre, nella trattativa possono rientrare Vlahovic e Sottil, che andrebbero in prestito in Friuli con opzione per il secondo anno. I due avrebbero spazio per giocare e crescere, mentre i contatti per De Paul sarebbero rinforzati. Su un altro versante, procede il lavoro su Samuele Ricci (SCHEDA) dell’Empoli: gli azzurri vogliono il rinnovo del prestito di Zurkowski per un altro anno, e allora l’idea è quella di imbastire un’operazione in stile Amrabat, cioè acquistando il ragazzo e lasciandolo in prestito per un periodo. La concorrenza di Inter e Roma è forte, ma questa mossa della Fiorentina può fare la differenza.