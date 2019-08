De Paul è il sogno, ma Correa-Milan può favorire Suso

Come scrive il Corriere Fiorentino, la Fiorentina deve completare la rosa trovando i giocatori con le caratteristiche giuste per ottimizzare le impressioni di questa estate. Il sogno è Rodrigo De Paul, che Pradè ha avuto lo scorso anno a Udine. Ma Montella accoglierebbe volentieri Suso, con il quale scattò la scintilla quando si trovarono al Milan. A Milano sono convinti che Giampaolo voglia tenerlo adattandolo da trequartista, ma l’eventuale arrivo di Correa potrebbe cambiare tutto. Il costo del cartellino supera i trenta milioni, e un tentativo Pradè lo sta facendo anche per Ribery, le cui richieste di ingaggio sono elevate dopo la fine del contratto con il Bayern. Infine Balotelli: il Flamengo lo intriga, Mancini lo vorrebbe in Serie A. Non è escluso che i viola possano provarci, ma le priorità ora sono altre.