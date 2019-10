De Paul e i suoi illustri fratelli: da Kempes a Thuram, gli amori sul bagnasciuga viola

Nella rubrica settimanale su La Nazione, Stefano Cecchi parla del quasi ex viola Rodrigo de Paul, che oggi tornerà in campo dopo le tre giornate di squalifica contro quella Fiorentina che poteva essere sua, ripercorrendo quelli che sono stati gli amori sul bagnasciuga viola. Nel 1980 i Pontello spedirono il ds Corsi a Valencia per portarsi a casa Mario Kempes, senza sapere che fosse innamorato della figlia del presidente: tutto sfumato. Quattro anni dopo sempre i Pontello si presero una folgorazione per Karl Heinz Rummenige: altro no. L’agosto successivo la Fiorentina trovò l’accordo con Marco Van Basten per 7 miliardi, ma “meglio Ramon Diaz” disse qualcuno lungimirante in società. Nel 1994 Lilian Thuram non arrivò per colpa delle lenti a contatto, due anni dopo la missione di Luna a Praga per prendersi Pavel Nedved finì con un nulla di fatto. Al casello di Firenze Sud nel tempo sono stati avvistati tanti, troppi campioni, quindi “pensate che la gente dovrebbe sgomentarsi se quest’estate anche De Paul si è rivelato una chimera? Ma per favore”.