De Paul, ci vediamo a gennaio: osservato speciale al “Franchi”, Fiorentina e Udinese…

Nel mercato di gennaio la Fiorentina potrebbe ripartire proprio da dove ha chiuso ad agosto, ovvero dalla caccia a Rodrigo De Paul. Come scrive La Nazione, il nulla di fatto estivo in ogni caso ha mantenuta intatta la volontà delle parti in causa di arrivare a concretizzare un affare prezioso per i friulani e tecnicamente pregiato per le esigenze di Montella. L’argentino sarà l’osservato speciale della gara del Franchi e radiomercato oggi parla di una valutazione sempre superiore ai 25 milioni di euro.