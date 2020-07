De Paul chiede il via libera a Pozzo: la Fiorentina ci pensa ancora e gioca la carta Pradè

Esattamente un anno fa era l’obiettivo numero uno della nuova gestione Commisso, la ciliegina sulla torta da regalare ai tifosi, ma le strade viola e quelle di Rodrigo De Paul non si incrociarono per il rifiuto del presidente Pozzo all’offerta da 28 milioni della Fiorentina. Come scrive La Gazzetta dello Sport, adesso l’argentino chiede all’Udinese di esaudire il desiderio di poter spiccare il volo, ma i friulani restano intransigenti e fermissimi: 40 milioni.

Anche l’Atletico Madrid e l’Inter si erano scontrate sulle richieste esose di Pozzo, ma il calciatore vuole una nuova sfida e l’ambiziosa Fiorentina vuole riprovarci, così come i Colchoneros che però hanno problemi di budget. I viola non possono offrire il palcoscenico della Champions, ma i buoni rapporti tra l’argentino e il ds Pradè possono avvicinare le distanze economiche. Prima però testa alla salvezza dell’Udinese dove vuole chiudere al meglio un percorso di 4 anni (arrivò per soli 3 milioni dal Valencia), per ottenere il tanto atteso via libera.