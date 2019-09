De Paul, c’è il Milan per gennaio: la strategia dei rossoneri

Ci ha provato fino all’ultimo la Fiorentina per Rodrigo De Paul, ma l’Udinese non h sentito ragioni, e ha trattenuto il suo miglior giocatore… Almeno fino a gennaio. Come rivela il Corriere dello Sport-Stadio, infatti, l’agente dell’argentino, stesso dell’obiettivo storico del Milan, Angel Correa, avrebbe concordato coi rossoneri di riparlare di De Paul a gennaio. Ne consegue che Paquetà adesso è sotto osservazione, ma prima di tutto bisognerà superare la resistenza del club friulano. Come? Preparandosi a sostenere un esborso superiore ai 30 milioni, oppure ricorrendo all’obbligo di riscatto. O ancora, offrendo contropartite, dato che l’Udinese è molto attenta ai giovani.