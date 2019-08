De Paul, all in: la Fiorentina spinge, i movimenti di mercato

Il sogno rimane Rodrigo De Paul (la scheda dell’argentino): secondo il Corriere dello Sport-Stadio, Pradè ha parlato troppe volte di Raphinha (scheda) per lasciar presagire una chiusura a breve. E allora ecco che la panchina di ieri di De Paul fa sperare in un buon esito della trattativa: i friulani avevano chiesto 40 milioni a inizio mercato, adesso le pretese sono scese a 35 e l’affare si può chiudere, ma senza contropartite. C’era l’idea di inserire Benassi, idea spenta da Udine, dove vogliono solo cash. La duttilità dell’argentino (che ieri ha piazzato l’assist per il gol vincente appena entrato) sarebbe l’ideale per Montella, che avrebbe così il suo jolly tra centrocampo e attacco. Le alternative: Berardi tramontato, si potrebbe virare su Verdi (scheda) su cui da tempo c’è il Torino.

Capitolo difesa: Ceccherini e Rasmussen in partenza, si punta a Tonelli per farlo tornare nella sua Firenze. In secondo piano Bonifazi, per il quale il Toro vuole 15 milioni. Sulla fascia sinistra, se parte Biraghi, ecco Jorge oppure Dalbert.