Dall’Inghilterra: Gattuso non sarà il nuovo tecnico del Tottenham

Dall'Inghilterra arriva un'altra possibile novità: secondo il The Athletic Gattuso non sarà il prossimo tecnico del Tottenham

Secondo le indiscrezioni che trapelano dall'Inghilterra, alla fine non sarà Gattuso il prossimo allenatore del Tottenham. Secondo il The Athletic, dopo la forte candidatura di ieri per gli Spurs, non ci sarà fumata bianca fra le parti. Fra le motivazioni anche la forte rabbia montata via social fra i tifosi inglesi, con tanto di hashtag diventato di tendenza. Il nuovo DS Paratici aveva parlato con Fonseca negli scorsi giorni, ma anche con l'ex Pochettino, Conte e Flick, che allenerà la Nazionale tedesca. Domani scadranno due mesi da quando il club ha esonerato José Mourinho e poi non sono arrivate qualificazioni per le coppe europee. Insomma, gli Spurs sembrano pronti a riparte, ma non da Gattuso.