Dall’infermeria: Odriozola recuperato, Bonaventura ci prova per l’Empoli

Due i giocatori che lavorano per rientrare nella prossima partita di campionato

Il Corriere dello Sport-Stadio fa il punto sugli acciaccati in casa Fiorentina a una settimana della ripresa del campionato, fissata per domenica 3 aprile alle 12:30 contro l'Empoli: nulla da segnalare per Odriozola, pienamente recuperato, mentre Jack Bonaventura continua ad allenarsi a parte: la speranza è quella di provare ad aggregarlo al gruppo proprio in questa settimana.