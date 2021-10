Dalle nazionali: Pulgar ko col Cile, Quarta e Torreira in panchina

Il report sui giocatori della Fiorentina impegnati con la propria nazionale: in campo i sudamericani Pulgar e Gonzalez

Quattro giocatori della Fiorentina sono stati impegnati in nazionale. 90 minuti per Pulgar, ko col suo Cile per 2-0 contro il Perù. Solo 15 minuti, invece, per Nico Gonzalez con l'Argentina nel pareggio a reti bianche col Paraguay. Nico è subentrato al 76', mentre Martinez Quarta è rimasto in panchina. Riposo anche per Torreira nello 0-0 dell'Uruguay contro la Colombia. Lo scrive La Nazione.