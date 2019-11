Dalle Mura, gioiello viola al Mondiale: “Sogno l’esordio in A con la Fiorentina. Commisso…”

Sul quotidiano La Nazione troviamo l’intervista a Christian Dalle Mura, difensore della Primavera attualmente in Brasile per il Mondiale U17: «Sento la nostalgia di casa ma questa sensazione è niente in confronto alla competizione che sto giocando: ogni volta che scendo in campo mi vengono i brividi. Esposito? Anche io un giorno spero di seguire le sue orme, esordendo in A con la Fiorentina. Commisso? Una cosa che mi ha colpito è la fiducia che sta dando il presidente al vivaio, in particolare con l’acquisto dei terreni a Bagno a Ripoli dove sorgerà il nuovo centro sportivo. In più vedere ragazzi come Castrovilli, Sottil e Venuti affermarsi in breve tempo con la Fiorentina è uno stimolo ulteriore per far bene».