Dalle Mura-Cremonese ai titoli di coda. Nuova destinazione in B?

Il giovane Christian Dalle Mura non ha trovato spazio alla Cremonese. Per lui si potrebbero aprire le porte di una nuova squadra in B

Sembra già arrivata ai titoli di coda l'esperienza alla Cremonese per il giovane Christian Dalle Mura. Il difensore di proprietà della Fiorentina si è infatti trasferito in grigiorosso in estate, ma finora non ha mai messo piede in campo in cadetteria. Possibile dunque che nel prossimo mercato possa cambiare aria, secondo Tuttosport rimanendo peraltro nel campionato di B. A farci un pensierino è il Cosenza, a caccia di rinforzi per uscire dalla zona rossa.