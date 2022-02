Dalle imprese allo strappo: Italiano torna a La Spezia, a testa alta

Italiano-Spezia: c’eravamo tanto amati. Le imprese, la passione, lo strappo, i veleni

Due anni pazzeschi e un divorzio che ha creato rumore e anche dolore. La clausola con la quale ha interrotto il contratto rinnovato da poco con lo Spezia , ha rotto anche il rapporto con quasi tutti i tifosi, che hanno cerchiato in rosso sul calendario la data di lunedì.

Italiano ritorna al Picco e sa che sul campo servirà molta concentrazione contro la squadra di Motta per tornare a Firenze con la vittoria. In casa viola lavori in corso, l'allenatore sa benissimo che il gruppo deve ritrovare una quadratura solida senza Vlahovic, augurandosi che i nuovi arrivi si ambientino prima possibile. Al Picco ci saranno 400 tifosi viola, un clima surriscaldato e controlli moltiplicati anche fuori dallo stadio: aria da derby. Lo scrive La Nazione.