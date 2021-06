Dalla Primavera al ritiro a Moena: ecco i giovani “studiati” da Gattuso

Da Dutu a Spalluto, passando per Agostinelli: in tanti sperano nella chiamata per il prossimo ritiro

Redazione VN

Su La Nazione di oggi si fa il punto sui giovani della Fiorentina Primavera che potrebbero aggregati alla prima squadra per il ritiro di Moena. Sembrano molti gli identikit dei calciatori che Gattuso prenderà in considerazione, a cominciare dai fuori quota (classe 2001) Dutu e Ponsi, ma come loro anche il capitano della Primavera Fiorini e il bomber Spalluto.

In rampa di lancio ci sono anche altri giovani, tra i 2002 e i 2003: a centrocampo la società punta forte su Bianco (che ha firmato il primo contratto da professionista), sul diciottenne Krastev e sul talento di Agostinelli, mentre in seno al club in tanti sono pronti a scommettere che quello che sta per iniziare sarà l’anno della consacrazione per Munteanu, pagato 2 milioni l’estate scorsa.