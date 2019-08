Dalbert, primi passi in avanti: lo scambio con Biraghi è sempre più vicino

L’Inter aspetta buone notizie riguardo lo scambio Biraghi-Dalbert con la Fiorentina. L’esterno viola ieri è rimasto in panchina contro il Napoli, ora si aspetta che il brasiliano faccia il passo decisivo per dare l’accelerata. L’ex Nizza ha incontrato la Fiorentina venerdì, senza però dare l’ok al trasferimento. Ieri però ha iniziato a fare qualche passo in avanti e la trattativa ora sembra essere in discesa. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.