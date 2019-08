Dalbert potrebbe giocare già con il Genoa, per il resto difesa confermata

È da oggi – scrive Il Corriere dello Sport – che comincerà a prendere forma la Fiorentina anti-Genoa e per molti motivi viene facile pensare e ritenere logico che tutto o quasi tutto sarà nel solco di quanto visto sabato scorso al debutto contro il Napoli. Poi, è chiaro che gli allenamenti da qui a sabato potranno cambiare le certezze del momento, però grandi stravolgimenti sembrano comunque da escludere. Di sicuro la difesa sarà la stessa per tre dei quattro interpreti, ovvero Lirola a destra, Milenkovic e Pezzella al centro, mentre a sinistra c’è sicuramente un dubbio intrigante da risolvere: Dalbert si è allenato con i compagni e le valutazioni del tecnico campano finiranno inevitabilmente per riguardare anche l’esterno brasiliano nell’ottica di un possibile impiego a Marassi. In attesa di capire se l’ex Inter è pronto per essere gettato subito nella mischia, Terzic prova a scavalcare Venuti nelle gerarchie come non è riuscito a fare alla prima di campionato.