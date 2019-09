Dalbert ha sollevato il dubbio: e se la Fiorentina avesse trovato l’esterno giusto?

Il Corriere dello Sport-Stadio dedica spazio alla figura di Dalbert Henrique, tra i più positivi contro la Juventus all’esordio da titolare. Spinta, cross, ma anche applicazione e difesa. C’era scetticismo attorno al brasiliano, un po’ per quello che (non) aveva fatto vedere all’Inter, un po’ perché in quel ruolo Biraghi non aveva mai convinto appieno: l’impatto è stato più che positivo. Serviranno conferme, riprove, ma l’inizio è dei migliori, e l’intesa con Caceres non può che migliorare. I numeri parlano chiaro, Dalbert è entrato alla grande nei meccanismi viola. Adesso li faccia funzionare con continuità.

