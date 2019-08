Dalbert, Caceres, Tonelli e Bonifazi: la strategia viola per rinforzare la difesa

Sul Corriere Fiorentino si fa il punto sul mercato viola in difesa. Biraghi è promosso sposo dell’Inter, ma Dalbert non è del tutto convinto di rinunciare al Nizza. Lo svincolato Caceres è un’alternativa da valutare. Al centro la scelta tra Tonelli e Bonifazi sarà più chiara nei prossimi giorni, a partire anche dalla posizione di Ceccherini: per lui gli scenari sono davvero suscettibili di cambiamenti.