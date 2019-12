Dalbert/2: “Pedro, serve pazienza, sarà solo questione di tempo. Se segno esulto”

Nella lunga intervista al Corriere dello Sport, l’ex nerazzurro Dalbert tocca altri temi importanti, da Pedro a quello del razzismo:

Dualismo con Biraghi – Sono i protagonisti dello scambio estivo tra Fiorentina ed Inter. Dalbert a Firenze vuole rilanciarsi ma non guarda ai numeri o tanto meno sente la competizione con l’ex terzino sinistro della Fiorentina. Il brasiliano dice di guardare solo al suo operato sul campo.

Pedro – Connazionale di Dalbert che finora non ha avuto modo di esprimersi con la maglia della Fiorentina. Il terzino viola consiglia di aver pazienza con il giovane centravanti che fin dal suo arrivo si è messo a lavorare per imparare e imporsi in un campionato difficile come quello italiano. Per Dalbert su Pedro è questione solo di tempo: serve solo attendere il suo primo “inchino” e da lì riuscirà a far divertire il popolo viola.

E se segna? – Se dovesse arrivare il gol Dalbert non ha dubbi. Se dovesse segnare ha dichiarato che esulterà per rispetto della Fiorentina e dei tifosi che lo sostengono dalla prima giornata.

Razzismo – Un tema purtroppo sempre caldo nel calcio di oggi. Dalbert lo sa bene e lo ha vissuto anche in passato con le sue precedenti squadre. Per lui la soluzione è quella apportata in Inghilterra al tifoso arrestato e a rischio di daspo a vita dopo gli insulti razzisti al suo amico e connazionale Fred.