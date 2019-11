Il Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola sottolinea un dato importantissimo in ottica viola: sei dei nove giocatori promossi dal vivaio in prima squadra hanno già tre presenze in Serie A, primato italiano. Tutta questa fiducia, la cui punta è rappresentata da Chiesa e Castrovilli, risulta in un forte senso di appartenenza. Addirittura contro il Napoli erano 5 i titolari provenienti dalle giovanili. La voglia di Commisso di scoprire giovani talenti e farli conoscere al mondo del calcio si sente forte e chiara.

Non solo, perché una volta scoperti, questi talenti sono stati anche blindati. La ricerca parte dalle zone limitrofe a Firenze, come Settignano, dove ha mosso i primi passi Federico Chiesa, oppure Incisa Val d’Arno, luogo di provenienza di Venuti. Poi lo scandaglio si estende alle altre regioni (La Spezia per Ranieri), e infine all’estero (Montiel e Duncan).

In Europa è difficile trovare squadre così attente a lanciare la spensieratezza dei giovani, e se il movimento italiano si sta risollevando, parte del merito è anche della Fiorentina.