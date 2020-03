Il Corriere della Sera ricostruisce quanto accaduto tra venerdì e sabato mattina, prima dell’ufficializzazione del rinvio delle cinque gare di questo turno, inizialmente programmate a porte chiuse, come Juventus-Inter e Udinese-Fiorentina. Secondo il quotidiano, infatti, il neopresidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino, mentre si trovava negli States immerso in una trattativa legata ai diritti tv del nostro campionato, ha subito un vero e proprio pressing politico che aveva come obiettivo quello di rinviare i match in questione. Secondo il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, infatti, andava evitata la trasmissione a livello planetario di Juve-Inter senza pubblico, che avrebbe dato al mondo intero l’immagine di un’Italia malata. A lui si è poi aggiunto il governatore leghista del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga, il quale, sostenuto anche dalla famiglia Pozzo, si è sentito diverse volte telefonicamente con Dal Pino per rinviare Udinese-Fiorentina. Cosa che poi è accaduta.