Dal «patto dell’asado» al «patto del Franchi»: tifosi benzina per la volata finale

Cori per Italiano, applausi all’uomo spogliatoio Rosati e a Torreira

I tifosi viola vogliono l'Europa e per caricare la squadra hanno riempito la Maratona. Le prossime gare con Venezia, Salernitana e Udinese sono un'ottima occasione per continuare a vincere e per grattare qualche punto alle rivali, sfruttando il calendario. L'appuntamento di mercoledì sera in Coppa Italia è uno di quello che può cambiare la storia. E il Franchi diventerà un fattore negli scontri diretti con Roma e Juventus. L'entusiasmo di ieri deve essere benzina per le gambe. Lo scrive il Corriere Fiorentino.