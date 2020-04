Alla fine di un’intervista al Corriere Fiorentino, nella quale viene spiegato come la produzione e le vendite del Caffè Neri cambieranno in relazione all’emergenza sanitaria, Simone Bellesi, il titolare, annuncia di voler avere un colloquio con la Fiorentina e con Joe Barone per riprendere un rapporto che ha legato club e pasticceria dal 2003 al 2019: “Sogno nel cassetto? Fare presto un colloquio con Joe Barone per ritornare in gruppo”.