Dainelli: “Rosa di livello assoluto, c’è un bel mix. Ma difficile prevedere come reagiranno al ritorno in campo”

Intervistato da Tuttosport, Dario Dainelli ha parlato a 360° del mondo Fiorentina, dalla stretta attualità al futuro della squadra viola: “Allenamenti? La Fiorentina si è attivata facendo svolgere un determinato lavoro da casa e seguendo i giocatori anche con mezzi tecnologici, ma stare senza pallone non è il massimo. La positività di tanti tesserati al Covid-19? Il timore c’era nonostante le precauzioni prese da subito” Dainelli racconta come tutti i tesserati viola contagiati stiano bene, ma secondo il supervisore dell’area tecnica viola sarà difficile prevedere come reagiranno i giocatori al ritorno in campo. La lettera di Commisso ai 400 dipendenti viola ha tirato su il morale: “Ha dimostrato ancora una volta quanto tiene a chi lavora con lui”. E per la Fiorentina che verrà, l’ex capitano prevede però un futuro roseo: “C’è già una rosa di calciatori di assoluto livello e grande prospettiva. Ed è un giusto mix che ci permetterà di toglierci delle belle soddisfazioni”.