Dainelli: “Quando Pradè mi ha chiamato ho subito accettato. Ecco quale sarà il mio ruolo”

Dal ritiro della Fiorentina a Charlotte, negli Stati Uniti, ha parlato Dario Dainelli, supervisore dell’area tecnica viola:

Il mio ruolo? Starò tutti i giorni con la squadra e avrò un compito abbastanza delicato perché sarò il tramite tra i giocatori e la società, quindi con Pradè, Antognoni e la proprietà. Poi ci sono altri aspetti, come quelli tecnici e organizzativi. Dovrò controllare che tutto vada bene, segnalare le cose positive e quelle negative da migliorare. Pradè? La prima volta che ci siamo avvicinati è stato diversi anni fa, quando ero al Chievo e c’è stata la possibilità da parte della Fiorentina di riportarmi come giocatore a Firenze. Tra l’altro, era proprio Montella l’allenatore viola. La cosa poi non andò in porto, ma si era creata una stima e ci siamo continuati a sentire. Nei mesi scorsi è nata la possibilità di rientrare, quando Daniele mi ha chiamato sono subito rientrato dalle vacanze, ero contento e entusiasta di tornare