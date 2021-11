Dai sogni all’addio: Pioli torna a Firenze da leader

Si dimise da tecnico dopo la sfiducia dei Della Valle. Ora guida il Milan capolista

Si avvicina la partita tra Fiorentina e Milan, in programma sabato alle 20.45 allo stadio Artemio Franchi. Repubblica Firenze si concentra sul ritorno da leader dell'ex Stefano Pioli . Pubblichiamo una parte dell'articolo. Il pezzo integrale nel quotidiano in edicola.

"Prima ex giocatore e adesso ex allenatore di una Fiorentina alla quale ha sempre dato tutto, sia col pallone tra i piedi che col fischietto appeso al collo. Come dimenticare le ultime due stagioni della gestione Della Valle. C’era Pioli in panchina e a lui, l’allora proprietà e dirigenza, aveva chiesto di rifondare tutto ripartendo da un gruppo giovane ma di valore. Con Davide Astori capitano e leader di quella trasformazione annunciata ma di fatto mai realizzata. Gli alti e i bassi sul campo, mentre la tifoseria contesta e chiede ai Della Valle di lasciare. I malumori, le cessioni pesanti, i rinforzi non all’altezza. E quel maledetto 4 marzo 2018 che ha spaccato in due passato e futuro del club viola e di chi ha fatto parte di quel gruppo: dal tecnico allo staff, dalla dirigenza ai giocatori, dai tifosi agli addetti ai lavori.