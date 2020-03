“Dai ragazzi”, “Dusan, devi accorciare”: le urla di Iachini e dei giocatori sentite in tribuna

Il Corriere Fiorentino scrive delle urla dei giocatori sentite dalla tribuna stampa. Il più vivace della Fiorentina è Dragowski, «dai ragazzi» scandisce al fischio di inizio battendo le mani per caricare tutti. Per quasi un quarto d’ora c’è spaesamento, urla confuse. Ma col passare dei minuti tutti i protagonisti sembrano abituarsi. Anche Beppe Iachini, sempre furioso in panchina, padroneggia meglio le proprie reazioni senza rinunciare alle indicazioni. «Dusan, devi accorciare» ripete in continuazione a a Vlahovic, preferito a Cutrone, quando l’Udinese attacca. «Ci sono, mister» risponde lui. Ma quelli che parlano di più sono i leader. Come Milan Badelj, tornato titolare al posto di Pulgar.

Quando Duncan sbaglia un lancio mandando a vuoto Chiesa, il croato para subito il colpo per evitare polemiche tra i due: «Fede, Fede… Gioca!». I più caldi, manco a dirlo, sono i sudamericani De Paul e Caceres che arrivano subito faccia a faccia. Allora tocca all’arbitro Fabbri intervenire: «Calmi! State calmi!». Eppure loro due restano i più nervosi, in una partita per la verità molto amichevole. Tanto che per vedere il primo tiro, debole e centrale, occorre attendere il sinistro di Duncan a fine primo tempo. È il momento migliore per i viola che con Milenkovic colpiscono anche il palo accompagnato dalle imprecazioni del serbo che arrivano nitide in tribuna, ma che l’arbitro magnaninamente finge di non sentire , proprio come se ci fosse il pubblico sugli spalti.