Dagli affari di Corvino all’emergenza coronavirus: la nuova vita dell’Hotel Michelangelo

Il quasi acquisto di Berbatov per il Lecce, quelli conclusi di Diawara e Pulgar al Bologna, Milenkovic, Vlahovic e tanti altri alla Fiorentina. L’Hotel Michelangelo di Milano per anni ha rappresentato il quartier generale di Pantaleo Corvino nelle calde ore di mercato. Ora quella struttura sarà a disposizione di prefettura e autorità sanitaria per chi dovrà fare la quarantena. Da quasi chiuso a strategico per l’emergenza coronavirus in Italia. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.