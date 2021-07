Da Vlahovic ad Antognoni. Quattro casi tengono la Fiorentina col fiato sospeso

Alcune situazioni spinose in casa Viola

Nell'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport troviamo un'analisi a firma Luca Calamai sui casi che stanno tenendo la Fiorentina col fiato sospeso. Si tratta dei nodi Milenkovic, Pezzella, Vlahovic e Antognoni. Per quanto riguarda Vlahovic, "il gioiello non vede l’ora di tornare in campo. Dai social si vede come il rapporto con la Fiorentina è più forte che mai. La società gli proporrà di allungare il contratto per altri due anni con ingaggio portato a 2,5 milioni e netti. Il problema è la clausola rescissoria. La Fiorentina vuole una cifra non inferiore agli 80 milioni mentre i manager di Dusan sono fermi a 40 massimo 45 milioni. Vlahovic resterà in viola. Ma l’allungamento del contratto è un passaggio fondamentale". Diverso il caso Milenkovic, per il quale ad oggi non sono arrivate offerte. Andrà in scadenza tra un anno e non vuole rinnovare il contratto. La situazione Pezzella sembra meno definita, il capitano Viola dovrà parlare con Italiano prima di decidere il suo futuro. Con Antognoni, invece, le strade sembrano ormai pronte a separarsi. Situazione, questa, che crea grande malessere nel popolo Viola.