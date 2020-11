Da unico punto di riferimento a regista offensivo: come cambia il ruolo di Ribery

Il ritorno di Cesare Prandelli sulla panchina della Fiorentina determinerà non solo il cambio di modulo (4-3-3?), ma anche un nuovo ruolo per Franck Ribery sul quale si concentra il Corriere Fiorentino. Il francese non dovrà più essere l’unica soluzione di gioco. Troppo spesso, nelle prime giornate della nuova stagione ma anche nel finale di quella passata, la maggior parte delle azioni della Fiorentina si sono sviluppate solo ed esclusivamente grazie ai colpi e al genio del francese, relegando la manovra corale a un dettaglio trascurabile e lasciando conseguentemente la squadra senza una scialuppa di salvataggio nei momenti più complicati delle partite.

L’idea del tecnico non è quella di ridimensionare ruolo e importanza di Ribery nell’undici che scenderà in campo bensì quella di poterlo sfruttare al meglio, liberandolo da svariate responsabilità all’interno di un’architettura chiara di gioco e di manovra.