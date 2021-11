Da Torino: Juve, piace Alvarez, ma Vlahovic resta in pole. Doppia sfida con ACF

La Juve segue con attenzione i due profili

La Juventus continua osservare con grande attenzione il mercato degli attaccanti. In questo senso, Juve e Fiorentina sembrano essere collegate da un doppio filo. Da una parte c'è Dusan Vlahovic che, come scrive Tuttosport, è una pista percorribile e resta l'obiettivo numero uno per il mercato bianconero, diversamente da quanto riportato dal CorSport. Dall'altra, c'è Julian Alvarez, giovanissimo attaccante del River per il quale Viola e bianconeri sono pronti a sfidarsi sul mercato. Tuttavia, la concorrenza per il bomber argentino è piuttosto folta: ci sono anche Atletico Madrid e Bayer Leverkusen.